شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. وزارة الدفاع الامريكية تنقل قبل قليل خبر كالصاعقة " لابن سلمان " والشعب الايراني يرقص من الفرح .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة لا تهدف بمبادرتها الأمنية الجديدة في الخليج لتشكيل تحالف عسكري ضد إيران، لكنها ببساطة ”تسلط الضوء“ في المنطقة لردع أي هجمات على سفن تجارية.

وأوضحت كاثرين ويلبارغر، التي قدمت إفادة لحلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع بشأن المقترح الأمريكي، أن المبادرة ستركز أكثر على تعزيز إمكانات المراقبة.

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وقالت ويلبارغر وهي واحدة من كبار مسؤولي البنتاغون: ”هذا ليس تحالفًا ضد إيران، إن كنا سنواجه إيران عسكريًا فهذا ليس الكيان الذي سنستخدمه“.

وأضافت: ”الهدف هو توسيع مجال الوعي البحري وإمكانات المراقبة في المنطقة لإحباط أي عمل خبيث. فقط نسلط الضوء على أمر ما. هذا كل ما نطالب الناس به بكل صراحة“.