قرقاش: الإمارات والسعودية هما أكبر من يقدم دعم إنساني لليمن

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما أكبر المانحين الإنسانيين في اليمن، وسوف يفيان دائمًا بالتزاماتهما.

وذكر قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ”في العام الماضي، دُفع تعهدهما المشترك بمبلغ 930 مليون دولار إلى الأمم المتحدة دفعة واحدة، وهي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة“.‎

وتابع الوزير الإماراتي في تغريدة ثانية، ”تعمل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حاليًا مع الأمم المتحدة على وضع طرائق للالتزام لعام 2019 بضمان أقصى قدر من الفوائد للشعب اليمني“. مشددًا على أن ”إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ أبريل 2015 يتجاوز 5.5 مليار دولار“.‎