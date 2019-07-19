شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي تخطط له ابوظبي....الإمارات تتخلى عن هاني بريك وهذه هي الدولة التي لجأ إليها .. (الاسم) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة ان هاني بن بريك غادر مدينة ابو ظبي بإتجاه لندن بعد تصاعد المطالبات بمحاكمته جراء اتهامة باغتيال عشرا الداعة وأئمة المساجد في عدن. وتوقعت المصادر انه هاني بن بريك قد يتقدم بطلب اللجوء وخاصة بعد دعوة منظمة سام الحقوقية بفتح تحقيق في ملفات الاغتيالات. وقالت مصادر أخرى ان الإمارات أبلغت هاني بن بريك بانه شخص غير مرغوب فيه بعد تصاعد الأصوات المطالبة بمحاكمته

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