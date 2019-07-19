شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسمي ..السفير احمد صالح يعلن جائزة مليون درهم إماراتي لأي مشرف حوثي يقوم بهذا العمل الجريء وياتيه برأس هذا القائد العسكري الذي لا ينتمي للحوثيين ويوجد في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن مكتب السفير احمد صالح رسميا عن جائزة كبيرة قدرها مليون درهم إماراتي لأي مشرف حوثي ياتيه برأس القائد العسكري الخائن مهدي مقولة بعد ان لم يكتفي بالغدر بالرئيس السابق علي عبد الله صالح بل وقام بتسليم اولاده لقمة سائغة للحوثيين .

جاء ذلك بعد ان كشف النقيب محمد الحضرمي، والذي كان يعمل في الحماية الجسدية للرئيس السابق علي عبد الله صالح عن فضيحة قام بها اللواء الركن مهدي مقوله تجاه أولاد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح خلال انتفاضة ديسمبر 2017م.

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وقال الحضرمي في تسجيل صوتي، حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه، أن اللواء مقوله هو من قام بخيانة اولاد صالح وسلمهم للحوثيين .

وكان أولاد الرئيس صالح قد لجأوا الى مقوله كي يوفر لهم حماية من المليشيا الحوثية باعتباره المسؤول الأول عن المربع الجنوبي خلال الانتفاضة.

وتم القبض على أولاد صالح وهم على متن سيارتين في قرية شيعان الواقعة بمديرية سنحان من قبل الحوثيين وتم الاعتداء عليهم من قبل متحوثي سنحان و إيداعهم بسجن تابع للمليشيا