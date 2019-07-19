أبناء زنجبار يتظاهرون تقديرا لجهود الأمارات الداعمة

احتشد ابناء مدينة زنجبار بمحافظة ابين في المدينة وذلك تقديرا لجهود الامارات الداعمة للمحافظة.

ورفع المتظاهرون صور قيادات دولة الإمارات ولوحات معبرة عن الشكر والتقدير لما قدمته الإمارات من دعم للمحافظة.

وجابت التظاهرات شوارع زنجبار، وانضم إليها مئات المواطنين، قبل أن تجتمع الحشود وسط المدينة وتتحول التظاهرة إلى مهرجان حاشد، ألقيت فيه الكلمات والقصائد الشعرية.

وقال المتظاهر علي الكازمي وفقا لحصيفة البيان: "إنّ هذه التظاهرة تأتي كردّ جميل وعرفان لدولة الإمارات التي قدمت ثلاثة من أبنائها شهداء في معركة تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي في العام 2015، وكذلك لدعمها ومساندتها قوات الأمن في الحرب على الإرهاب وتطهير محافظتهم من عناصر القاعدة، ودورها الكبير في عملية تطبيع الحياة".

وأضاف الكازمي أن التظاهرة تلقائية ولم يكن مخططاً لها من قبل، وهذا يدل على المكانة والاحترام الكبيرين لدولة الإمارات في محافظة أبين.