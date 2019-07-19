القبض على أكبر مروج للحشيش بمديرية المعلا بعدن

تمكنت دورية الطوارئ التابعة للحزام الامني قطاع ( كريتر المعلا التواهي ) الخميس، من القبض على ثلاثة من مروجي الحشيش.

وفي التفاصيل وخلال عملية تمشيط للخط البحري تم ضبط باص نوع (زلومة) لون ابيض مركون على الخط الترابي المؤدي إلى خورمكسر وعلى متنه ثلاثة أشخاص وهم ( ع.م.ح.ع.) الملقب ابو حليمة و( أ.ف.ح) و(ع. ع.ع) وتم ضبط بحوزتهم كميات من ماده الحشيش .

وعثر على الحشيش مقسماً على ست بومات وقطعة متوسطة بحجم أصبعين ملفوفه بكيس ابيض وأيضا وجود خنجر سكين عليه آثار تقطيع كمية كبيره بيد المدعو ابو حليمة.

وقد قامت دورية الطوارئ بنقل المضبوطين والمضبوطات إلى مقر عمليات القطاع واثناء التحقيق الأولي مع المتهمين تم التعرف على المدعو (ع.م.ح ) الملقب أبو حليمة الذي يعد أحد أكبر مروجي الحشيش بمديرية المعلا وتم تحريز كمية الحشيش المضبوطة بحوزتهم وحجز المهتمين مع عمل محضر ضبط وتحويلهم إلى اداره الأمن بموجب توجيهات قائد القطاع القائد أحمد الربيعي وذلك لاستكمال التحقيقات مع المتهمين واحالة ملف القضية الى النيابة.