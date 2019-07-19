يونيسف: توزيع مساعدات إنسانية على 350 ألف نازح يمني منذ مطلع العام الجاري

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسف"، الخميس، توزيع مياه طارئة ومساعدات إنسانية استهدفت 350 ألف نازح في اليمن منذ مطلع العام 2019.

وقالت المنظمة الأممية في تغريدة نشرتها عبر حساب مكتبها باليمن على "تويتر"، إنها قامت بتركيب دورات مياه طارئة لهؤلاء النازحين خلال الفترة ذاتها، كما قامت بتوزيع حقائب النظافة والترويج للنظافة الشخصية عليهم.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في اليمن، بحوالي 3.65 ملايين، فروا من منازلهم جراء الصراع منذ مطلع العام 2015.

ويفتقر العديد من هؤلاء النازحين إلى الخدمات الضرورية كالمياه النقية والصرف الصحي، فضلا عن نقص في المواد الأساسية كالغذاء.

ويشهد اليمن منذ خمسة أعوام، حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، تسببت بتدهور اقتصادي وصحي حاد ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة.