شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...الرئيس هادي يصدر قرارات جمهورية بتغيير قيادات عسكرية ..."الأسماء + المناصب " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (90 ) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخ العميد الركن خالد يسلم علوي قائدأ للمنطقة العسكرية الثالثة ويرقئ الئ رتبة لواء وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية اخبار تهمك : ​​​​​​​ Advertisements

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