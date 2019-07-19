شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف مئات الألغام زرعتها مليشيات الحوثي في صرواح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ فريق المسح الفني لنزع الالغام في اليمن ” مسام” ، اليوم، عملية إتلاف كمية من الألغام والقذائف التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. اخبار تهمك : Advertisements وجرت عملية الاتلاف بحضور نائب مدير المشروع وقائد فريق المسح الفني الرائد حسين العقيلي. وتواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات التحالف العربي، عمليات نزع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية في المنشآت المدنية والطرق والأراضي الزراعية في المدن والمناطق المحررة .



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