شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي "خاشقجي" يطارد أكبر مؤسسة مملوكة " لابن سلمان " .. وامريكا تكشف أدلة موثوقة بتورط "بن سلمان" في قتل خاشقجي .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طاردت قضية الصحفي السعودي المقتول في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية، جمال خاشقجي، أكبر مؤسسة مملوكة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المعروفة باسم "مسك".

اخبار تهمك :

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن "جامعة هارفارد" الأمريكية قررت إنهاء العمل باتفاقية تعاون مع "مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" الخيرية المعروفة اختصارًا بـ"مسك".

Advertisements

ونقلت الوكالة، بيان المتحدثة باسم هافارد، جوناثان ل.سوين، أنه "تم إلغاء منح دراسية صيفية كانت مخصصة سنويا 100 طالب سعودي ترشحهم مؤسسة "مسك".

ولم توضح "سوين" سبب إلغاء الاتفاقية، لكن عدة جامعات عالمية ألغت تعاونها مع نظيراتها السعودية على خلفية جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول أواخر العام الماضي.

ومؤسسة "مسك " الخيرية مؤسسة غير ربحية أنشأها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عام 2011، وتكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل للمملكة.

وتركز المؤسسة على الاهتمام بالشباب، وتوفر وسائل مختلفة لرعاية وتمكين المواهب والطاقات الإبداعية وخلق البيئة الصحية لنموها، والدفع بها لترى النور واغتنام الفرص في مجالات العلوم والفنون الإنسانية.

وسبق أن اعتذرت كلية كينيدي بجامعة هارفارد عن استضافة الأمير تركي الفيصل، سفير الرياض الأسبق لدى واشنطن، للحديث بإحدى محاضراتها، على خلفية قضية مقتلخاشقجي.

وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أعدت من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي "عمدًا"، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار