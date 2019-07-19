عاجل : ترامب يعلن الحرب رسميا على إيران والبحرية الأمريكية تشن أول عملية عسكرية (تفاصيل طــارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل عن أول عملية عسكرية أمريكية في مضيق هرمز ضد إيران. وبحسب قناة روسيا اليوم، فقد أعلن ترامب أن سفينة حربية أمريكية دمرت طائرة إيرانية فوق المضيق. ولم تورد القناة حتى اللحظة تفاصيل أخرى.

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