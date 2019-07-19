شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل .. "السيسي" يصدم "بن سلمان" برد عنيف و حازم وإعلان عاجل بمنع المواطنيين من ألسفر الى السعودية .. "ماذا يحدث" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقفت مصر، يوم الأربعاء، سفر الركاب من حاملي تأشيرة ”الفعالية“ التي استحدثتها السعودية قبل أشهر بغرض السياحة وحضور الحفلات الترفيهية.

جاء ذلك في بيان صادر عن سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، غداة قيام السلطات السعودية بإعادة 30 مصريًا سافروا بتأشيرات ”الفعالية“ كحجاج.

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وقال البيان: ”أوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي سفر أي راكب يحمل تأشيرة الفعالية، والخاصة بدخول السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه“.

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وأضاف: ”تم منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج“.

ويوم الثلاثاء، منعت السلطات السعودية دخول 30 مصريًا من حاملي هذه التأشيرة، كونها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتمت إعادتهم إلى القاهرة.

ولجأت شركات مصرية تعمل في السياحة الدينية إلى استخراج تأشيرة ”فعالية“ للحجاج، للتحايل على إجراءات استخراج التأشيرة المخصصة للحج.

وفي مارس/آذار الماضي، استحدثت السعودية تأشيرة ”الفعالية“ لتمكن الراغبين من حضور الفعاليات التي تقام في المملكة، على أن يتم إصدار التأشيرة خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها مع بدء تطبيقها.

وأعلنت السعودية استقبال قرابة 8 ملايين معتمر هذا العام حتى الآن، وستستقبل حوالي مليوني حاج من جميع العالم العام الحالي.