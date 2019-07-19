شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بدات الحرب .. امريكا تستعد وتبدا اول تحرك فعلي بقصف طائرة ايرانية في الاجواء .. والاخيرة تحبس انفاسها .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز. اخبار تهمك : Advertisements واضاف : الطائرة المسيرة الإيرانية التي دمرناها اليوم اقتربت حوالي 1000 ياردة متجاهلة جميع نداءات التحذير وكانت تهدد السفينة "يو.إس.إس بوكسر" وطاقمها وقال ترامب إن الطائرة المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال". ودعا الرئيس الأمريكي الدول الأخرى إلى إدانة التصرفات الإيرانية وحماية السفن التابعة لها.

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