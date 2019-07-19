الأزمات الدولية: استهداف جنود أمريكيين في قاعدة الملك خالد بالسعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

اوضح تقرير مجموعة الأزمات الدولية إن احدى الهجمات التي قام بها ابطال الجيش واللجان الشعبية استهدفت جنود أمريكيين وذلك خلال الهجمات العسكرية الأخيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير.

وقال التقرير أن اعتماد السعودية على الضغط العسكري المفرط في اليمن قد أدى إلى نتائج عكسية عن تلك النتائج المرجوة.

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ونبه إلى أن اليمن محرك محتمل لإشعال حريق أوسع مع تصاعد التوترات الإقليمية ، الأمر الذي يفرض وجود حاجة ملحة للمشاركة الدولية وبذل جهود متوازية، الأولى تركز على إنقاذ اتفاقية ستوكهولم ، والثانية على وقف الهجمات بين اليمن والسعودية، ما يعني أنه يتعين على الجهات الدولية الفاعلة ، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، اغتنام هذه المبادرة ، وإحياء دعمهم النشط للوساطة التي تقودها الأمم المتحدة ، والضغط على الأطراف للتراجع عن التصعيد.

وحث التقرير الولايات المتحدة على أن تلعب دورا قياديا في تشجيع السعودية للحوار لما سيكون لذلك من نتائج كبيرة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وربما سلطنة عمان قد يلعبون أيضا دورا في رعاية المحادثات ومساعدة كلا الجانبين على متابعة أي التزامات تعهدوا بها.