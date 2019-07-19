قوات الجيش تتصدى لهجوم المليشيا وتقتل عددا من عناصرها بالحديدة

كسرت قوات الجيش الوطني هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة غربي البلاد.
وحاولت مجموعة من مليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني، في منطقة كيلو 16 شرقي المدينة.
وصدت قوات الجيش هجوم المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.
في غضون ذلك قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية، بقذائف الهاون، مواقع لقوات الجيش الوطني، في منطقتي الفازة، والجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
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