الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري بتعيين قائد عسكري بهذا المنصب

أصدر رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، القرار رقم (90 ) لسنة 2019م، والذي قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن خالد يسلم علوي، قائدأ للمنطقة العسكرية الثالثة ويرقى الى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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