شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..اللواء فرج البحسني يباغت الجميع ويعلن انفصال محافظة حضرموت ويرفض الانصياع للشرعية وتنفيذ مطالبها المالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن محافظ مجافظة حضرموت اللواء فرج البحسني انه سيجعل مجافظة حضرموت مستقلة ماليا واداريا.

وكشفت مصادر اعلامية حضرمية ان اللواء البحسني يرفض توريد وتسليم الموارد المالية للحكومة الشرعية قائلا ان المحافظة بحاجة الى كل ريال.

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وكان محتجون في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت،اقد قاموا امس الاول باغلاق عددا من شوارع المدينة الرئيسية احتجاجا على تدهور خدمة الكهرباء في المدينة.

وقال شهود عيان إن المحتجين قاموا بإحراق إطارات السيارات ما تسبب بشلل في حركة المرور.

كما قام محتجون بقطع الطريق بمنطقة ديس المكلا، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، أمام حركة مرور القاطرات والشاحنات ماأدى لتكدس العشرات منها.

وتأتي الاحتجاجات بعد يومين من لقاء موسع برئاسة وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش هدد فيه بإيقاف تصدير النفط من حضرموت ما لم تستجب الحكومة لمطالبه بصورة عاجلة خاصة فيما يتعلق بحل أزمة الكهرباء.

وأعلنت وزارة الكهرباء وصول باخرة إلى ميناء عدن تحمل على متنها 3821 طنا من مادة المازوت لتشغيل كهرباء ساحل حضرموت.

وقالت الوزارة إن الحكومة أرسلت 12 قاطرة إلى مدينة المكلا من مصافي عدن لتموين محطات الكهرباء بالمكلا وفقا لوكالة سبأ الرسمية.