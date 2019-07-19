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آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس 18 يوليو 2019

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عدن - ياسمين التهامي -  آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 18 يوليو 2019 
 
وفيما يلي جدول بأسعار العملات الاجنبية في صنعاء وعدن:
 

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صنعاء

العملة شراء بيع
دولار امريكي 576 580
ريال سعودي 152 153
يورو 641 643
جنيه استرليني 735 737
درهم إماراتي 155 156

 

عدن  

العملة شراء بيع
دولار امريكي 580 575
ريال سعودي 151 152
يورو 627 630
جنيه استرليني 737 740
درهم إماراتي 153 155

 

 

 

 

 

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