شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس 18 يوليو 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 18 يوليو 2019



وفيما يلي جدول بأسعار العملات الاجنبية في صنعاء وعدن:

اخبار تهمك : Advertisements صنعاء العملة شراء بيع دولار امريكي 576 580 ريال سعودي 152 153 يورو 641 643 جنيه استرليني 735 737 درهم إماراتي 155 156 عدن العملة شراء بيع دولار امريكي 580 575 ريال سعودي 151 152 يورو 627 630 جنيه استرليني 737 740 درهم إماراتي 153 155

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