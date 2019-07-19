آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس 18 يوليو 2019

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عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 18 يوليو 2019
وفيما يلي جدول بأسعار العملات الاجنبية في صنعاء وعدن:
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صنعاء
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار امريكي
|576
|580
|ريال سعودي
|152
|153
|يورو
|641
|643
|جنيه استرليني
|735
|737
|درهم إماراتي
|155
|156
عدن
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار امريكي
|580
|575
|ريال سعودي
|151
|152
|يورو
|627
|630
|جنيه استرليني
|737
|740
|درهم إماراتي
|153
|155
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