شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مصرية تستدرج يمنيين لممارسة "الفاحشة" وقضاء "سهرة حمراء" وهكذا كانت النهاية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استدرجت سيدة مصرية وزوجها، يمنيين لقضاء "سهرات حمراء" في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، (غرب القاهرة)، وقاما بمعاونة صديق لهما على الاستيلاء على أموالهما بعد أن اعتدوا عليهم بالضرب.

وفي التفاصيل أفادت وسائل اعلام مصرية "أن قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغًا من "حمد طه" 40 سنة يمني الجنسية، ومحمد حمزة 28يمني الجنسية، مقيمان بحي أرض اللواء بالعجوزة، أقّرا فيه أنهما تعرفا على سيدة بقصد استئجار شقة لهما وحال توجههما لمعاينتها فوجئا بشخصين يتعديان عليهما بالضرب، ليحدثا بهما إصابات وكدمات واستوليا منهما على 3 آلاف جنيه و100 دولار وإكراههما على توقيع 8 ايصالات أمانة وطردهما.

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غير أن التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عدم صحة رواية البلاغ وأظهرت أنهما تعرفا على سيدة بقصد قضاء "سهرة حمراء"، إلا أنهما فوجئا بشخصين تعديا عليهما بالضرب واستوليا على متعلقاتهما.

وبحسب الرواية "تبين أن وراء الحادث ياسمين 30 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنطقة زنين، وسيد 28 سنة، سائق زوج الأولى، ومصطفى 33 سنة، سباك صديق الثاني".

وقد تم ضبطهما بجميع المسروقات وإيصالات الأمانة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن السيدة استدرجت اليمنيين لقضاء سهرة حمراء وعند حضورهما فوجئوا بزوجها وصديقه، يهددونهما بالإبلاغ عن واقعة الزنا بعد ضربهما وسرقتهما.