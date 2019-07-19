شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق ساخر لـ’’محمد الربع‘‘ على تهديدات بن بريك النارية ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد الاعلامي محمد الربع بطريقته الخاصة على تغريدة المتمرد هاني بن بريك نائب رئيس بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا بالقول ‏إذا كنتم تريدوا بناء دولة فمحاربة ماتسموه إرهاب يأتي عبر أحكام القضاء ولوائح إتهام ونيابة. واستطرد لا أن تستورد مسدسات كاتمه للصوت وتوزعها على الملثمين وترسلهم لقتل أئمة المساجد والخطباء عن طريق الغدرأثناء خروجهم من بيوت الله. واختتم بالقول هكذا يحدثك الإرهابي عن محاربة الإرهاب ويصبح القاتل قاضياَ.

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