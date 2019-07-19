شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد إيراني عاجل على تدمير أمريكا طائرة إيرانية قبل قليل في مضيق هرمز .. وإعلان رسمي لوزارة الدفاع الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية الإيرانى ظريف، أن إيران ليست لديها معلومات عن فقد طائرة مسيرة.

جاء ذلك في رسالة وجهها ظريف للرئيس الأمريكى الذى أعلن اليوم أنه تم استهداف طائرة مسيرة إيرانية فى مضيق هرمز.

يذكرأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم الخميس إن المدمرة الأمريكية بوكسر أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بعد أن اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة بما شكل تهديدا للسفينة.

ودعا ترامب الدول الأخرى لإدانة إيران وحماية سفنها، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها اتخذت إجراء دفاعيا ضد طائرة مسيرة إيرانية بعدما اقتربت بشكل خطير من السفينة الحربية بوكسر.