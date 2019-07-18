إجتماع في لحج يقر تشكيل قوة عسكرية لمحاربة البسط العشوائي

أقر إجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، اليوم الخميس، تشكيل وحدة عسكرية مشتركة من المؤسسات الأمنية بالمحافظة معززة بـ 8 أطقم للقيام بعملية النزول الميداني وإيقاف أي أعمال في اراضي الدولة .

ووجه الإجتماع الذي ترأسه محافظ المحافظة، اللواء أحمد التركي، بحجز أربعة أمناء توثيق في إطار مديرية تبن عطفاً على طلب مقدم من مدير عام اراضي وعقارات الدولة والتحقيق معهم في ما قدم من أدلة في الاجتماع ، وكذا إلزام مكتب الأراضي وعقارات الدولة بسرعة رفع تقرير تفصيلي بالأحكام التي صدرت لصالح الدولة.

وناقش الإجتماع الذي حضره، الأمين العام للمجلس المحلي الاخ عوض بن عوض الصلاحي ورئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد الجنيد وعدد من وكلاء المحافظة والنيابات العامة بالمحافظة، ملف اراضي وعقارات الدولة وإيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة الحفاظ عليها .

وشدد المحافظ خلال الإجتماع، على أهمية الحفاظ على أرض الدولة من المتنفذين والعابثين .. مؤكداً أن ذلك لن يكون ذلك إلا بتكاتف الجميع وفي المقام الاول السلطة القضائية والى جانبها السلطة التنفيذية وهما الوحيدتان اللتان القادرتان على فرض هيبة الدولة وإحقاق المظالم سواء عامة كانت أو خاصة .

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كما أقر الإجتماع منع الأمناء من عملية التوثيق أو تحرير العقود في أراضي الدولة ، وإلزام مؤسستي الكهرباء والمياه بعدم توصيل خدمة التيار الكهربائي او الماء لأي منزل مخالف لعملية البناء ، وأيضا توجيه جميع أعضاء تنفيذي لحج بعدم التعامل مع اي وثائق صادر عن الأمناء.

وكلف الاجتماع كلاً من مكاتب الأراضي والزراعة والأوقاف والأشغال والأمن بتنفيذ القرارات التي صدرت ومتابعة تنفيذها من قبل السلطة القضائية.