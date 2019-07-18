الميليشيات تنقلب على لجنة إعادة الإنتشار وتدفع بقناصتها إلى خطوط التماس بالحديدة .. شاهد

كثفت المليشيات الحوثية نشر قناصتها على طول خطوط التماس بمدينة الحديدة غربي اليمن في إنقلاب وواضح على نتائج الاجتماع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار .

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن المليشيات المدعومة من إيران نشرت خلال ال 48 ساعة الماضية العشرات من عناصرها في مواقع ومخابئ مستحدثة، كما دفعت بأعداد جديدة من قناصتها إلى مبانٍ سكنية ومنشآت حيوية على طول امتداد خطوط التماس داخل مدينة الحديدة.

ونشر الإعلام العسكري اليوم لحظة تمركز قناصة المليشيات الحوثية في إحدى المنشآت التجارية بالقرب من خطوط التماس في شارع صنعاء وإطلاق النار صوب مواقع المقاومة المشتركة .

وأعتبر مراقبون محليون، هذا الانتشار تحديا صارخا لمخرجات الاجتماع الثلاثي المشترك للجنة الرقابة الأممية الذي انعقد منتصف الأسبوع على متن سفينة في المياه الإقليمية وتم الاتفاق خلاله على نقاط رئيسة من شأنها تثبيت وقف إطلاق النار وإنقاذ اتفاق السويد بعد أن أوصلته المليشيات المدفوعة إيرانيا إلى حافة الانهيار.