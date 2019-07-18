وزير الكهرباء يؤكد أن تهديد مدير المنطقة الثانية جريمة يعاقب عليها القانون

قال وزير الكهرباء والطاقة، المهندس، محمد العناني، أن تهديد مدير المنطقة الثانية لكهرباء عدن المهندس توفيق هزاع، جريمة يعاقب عليها القانون .

وقال العناني في تصريح صحفي، أن الوزارة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه هذه التهديدات التي تعرض لها هزاع من احد المتسببين بخراب الشبكة الكهربائية بعدن من خلال مسؤوليته عن الربط العشوائي في منطقه البساتين مديريه دار سعد محافظه عدن صباح امس الاربعاء .

واضاف أن الوزارة ستتخاطب مع الجهات ذات العلاقة و تقديم بلاغ جنائي لواقعه التهديد و اعمال الشخص بالربط العشوائي .. مؤكداً على مواصلة الجهود التي تقوم بها كهرباء عدن بإشراف مديرها العام مجيب الشعبي وتوجيهات الوزارة بمحاربة الربط العشوائي التي ارهق الشبكة واتلفها وعرض حياة عمالنا لخطر الموت جراء الربط العشوائي .

من جانبه اعتبر مدير كهرباء عدن، مجيب الشعبي، التهديد مؤشر خطير يجب عدم السكوت عنها .. مضيفاً ان عملية التهديد لمدير المنطقة الثانية يجب ان لا يمر مرور الكرام وان كهرباء عدن تقف الى جانبه .

وطالب بالتحقيق الفوري ومعاقبة الجاني خاصة وانه الشخص المسؤول عن عمليه الربط العشوائي في منطقه البساتين كاشفا الى ان هناك اشخاص اخرين يتعاونوا معه و مشكلين خليه تهدف الى الربط العشوائي داخل منطقة البساتين .