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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس 18 يوليو 2019م، وهي كالتالي: 

مدير مطار عدن السابق : كنت استدين من بقالة المطار لتسيير بعض الأمور الإدارية

https://www.alyamanalaraby.com/404840

جمال مُحسن: مليشيا الحوثي شعرت بالانتحار في ظل تقدم القوات الشرعية

https://www.alyamanalaraby.com/404841

غلاب: تجنيد الأطفال قاسم مشترك بين الحوثيين والقاعدة وداعش

https://www.alyamanalaraby.com/404842

صحيفة تكشف تفاصيل لقاء غريفيث مع زعيم الحوثيين

https://www.alyamanalaraby.com/404846

مجددا.. الجراد يغزو أبين والمواطنين يناشدون السلطات

https://www.alyamanalaraby.com/404850

تسجيل ثاني حالة وفاة بعدن بسبب إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة

https://www.alyamanalaraby.com/404882

افتتاح أكبر صالة مؤتمرات ومناسبات في مدينة سيئون

https://www.alyamanalaraby.com/404884

استشهاد طفل برصاص مسلحین حوثیین في نقطة للملیشیا بتعز (الاسم وصورة)

https://www.alyamanalaraby.com/404886

عطية يطلع على سير الاستعدادات لتفويج الحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة

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https://www.alyamanalaraby.com/404888

ضبط كميات من المخدرات في تعز كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء (صور)

https://www.alyamanalaraby.com/404893

أمطار غزيرة في صنعاء بعد أيام من ارتفاع درجة الحرارة

https://www.alyamanalaraby.com/404895

جريفيث أمام مجلس الأمن: الحديدة هي بوابة السلام في اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/404900

القوات المشتركة في الضالع تكرم قائد التحالف العميد راشد الغفلي

https://www.alyamanalaraby.com/404902

وقفة احتجاجية أمام مكتب المبعوث الاممي بصنعاء تنديداً بحكم العدامات الحوثية

https://www.alyamanalaraby.com/404901

قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بمحافظة مأرب

https://www.alyamanalaraby.com/404903

إدارة مكافحة المخدرات بألوية الدعم والإسناد تصدر تعميماً هاماً

https://www.alyamanalaraby.com/404917

اليمن تشدد على إستكمال إعادة الإنتشار وترفض أي خطوات أحادية

https://www.alyamanalaraby.com/404922

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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