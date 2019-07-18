أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس 18 يوليو 2019م، وهي كالتالي: مدير مطار عدن السابق : كنت استدين من بقالة المطار لتسيير بعض الأمور الإدارية https://www.alyamanalaraby.com/404840 جمال مُحسن: مليشيا الحوثي شعرت بالانتحار في ظل تقدم القوات الشرعية https://www.alyamanalaraby.com/404841 غلاب: تجنيد الأطفال قاسم مشترك بين الحوثيين والقاعدة وداعش https://www.alyamanalaraby.com/404842 صحيفة تكشف تفاصيل لقاء غريفيث مع زعيم الحوثيين https://www.alyamanalaraby.com/404846 مجددا.. الجراد يغزو أبين والمواطنين يناشدون السلطات https://www.alyamanalaraby.com/404850 تسجيل ثاني حالة وفاة بعدن بسبب إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة https://www.alyamanalaraby.com/404882 افتتاح أكبر صالة مؤتمرات ومناسبات في مدينة سيئون https://www.alyamanalaraby.com/404884 استشهاد طفل برصاص مسلحین حوثیین في نقطة للملیشیا بتعز (الاسم وصورة) https://www.alyamanalaraby.com/404886 عطية يطلع على سير الاستعدادات لتفويج الحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة Advertisements https://www.alyamanalaraby.com/404888 ضبط كميات من المخدرات في تعز كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء (صور) https://www.alyamanalaraby.com/404893 أمطار غزيرة في صنعاء بعد أيام من ارتفاع درجة الحرارة https://www.alyamanalaraby.com/404895 جريفيث أمام مجلس الأمن: الحديدة هي بوابة السلام في اليمن https://www.alyamanalaraby.com/404900 القوات المشتركة في الضالع تكرم قائد التحالف العميد راشد الغفلي https://www.alyamanalaraby.com/404902 وقفة احتجاجية أمام مكتب المبعوث الاممي بصنعاء تنديداً بحكم العدامات الحوثية https://www.alyamanalaraby.com/404901 قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بمحافظة مأرب https://www.alyamanalaraby.com/404903 إدارة مكافحة المخدرات بألوية الدعم والإسناد تصدر تعميماً هاماً https://www.alyamanalaraby.com/404917 اليمن تشدد على إستكمال إعادة الإنتشار وترفض أي خطوات أحادية https://www.alyamanalaraby.com/404922

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