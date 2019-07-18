أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس 18 يوليو 2019م، وهي كالتالي:
مدير مطار عدن السابق : كنت استدين من بقالة المطار لتسيير بعض الأمور الإدارية
https://www.alyamanalaraby.com/404840
جمال مُحسن: مليشيا الحوثي شعرت بالانتحار في ظل تقدم القوات الشرعية
https://www.alyamanalaraby.com/404841
غلاب: تجنيد الأطفال قاسم مشترك بين الحوثيين والقاعدة وداعش
https://www.alyamanalaraby.com/404842
صحيفة تكشف تفاصيل لقاء غريفيث مع زعيم الحوثيين
https://www.alyamanalaraby.com/404846
مجددا.. الجراد يغزو أبين والمواطنين يناشدون السلطات
https://www.alyamanalaraby.com/404850
تسجيل ثاني حالة وفاة بعدن بسبب إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة
https://www.alyamanalaraby.com/404882
افتتاح أكبر صالة مؤتمرات ومناسبات في مدينة سيئون
https://www.alyamanalaraby.com/404884
استشهاد طفل برصاص مسلحین حوثیین في نقطة للملیشیا بتعز (الاسم وصورة)
https://www.alyamanalaraby.com/404886
عطية يطلع على سير الاستعدادات لتفويج الحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة
https://www.alyamanalaraby.com/404888
ضبط كميات من المخدرات في تعز كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء (صور)
https://www.alyamanalaraby.com/404893
أمطار غزيرة في صنعاء بعد أيام من ارتفاع درجة الحرارة
https://www.alyamanalaraby.com/404895
جريفيث أمام مجلس الأمن: الحديدة هي بوابة السلام في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/404900
القوات المشتركة في الضالع تكرم قائد التحالف العميد راشد الغفلي
https://www.alyamanalaraby.com/404902
وقفة احتجاجية أمام مكتب المبعوث الاممي بصنعاء تنديداً بحكم العدامات الحوثية
https://www.alyamanalaraby.com/404901
قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بمحافظة مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/404903
إدارة مكافحة المخدرات بألوية الدعم والإسناد تصدر تعميماً هاماً
https://www.alyamanalaraby.com/404917
اليمن تشدد على إستكمال إعادة الإنتشار وترفض أي خطوات أحادية
https://www.alyamanalaraby.com/404922
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