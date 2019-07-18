اليمن تبحث مع آفاد تنفيذ مشاريع اغاثية وتنموية في عدد من المحافظات

بحث وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وفد فريق منظمة آفاد التركية توسيع الانشطة والبرامج الاغاثية والإنسانية وتنفيذ المشاريع الصغيرة المتعلقة بسبل العيش في مختلف المحافظات .

وشدد فتح على مشاريع تشغيل الشباب وتنمية مهاراتهم لسوق العمل ومشاريع تنمية المراة الريفية وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

وتطرق فتح خلال اللقاء ، الى ما تم يتم تنفيذه حاليا من مشاريع في عدد من المحافظات، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة .. مؤكداً حرص الحكومة تقديم الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريعها وبرامجها في اليمن..مشيراً الى ان كافة الجهود الدولية الرامية لتحسين الوضع الانساني محل تقدير وترحيب من الحكومة والشعب اليمني.

واوضح وفد منظمة آفاد استمرار المنظمة في تقديم المشاريع والبرامج لعدد من المحافظات والتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات.