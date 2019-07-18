إدارة مكافحة المخدرات بألوية الدعم والإسناد تصدر تعميماً هاماً

أصدرت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لألوية الدعم والاسناد، تعميماً للنقاط الأمنية في العاصمة عدن وبقية المحافظات الأخرى بضرورة التعامل المباشر مع الإدارة عند ضبط المخدرات.

وطالبت إدارة مكافحة المخدرات، قادة الواحدات والنقاط الالتزام بما جاء في التعميم، محذرة من مخالفة التعميم، كون من يخالفه سيتعرض للمساءلة القانونية.

وتقوم ألوية الدعم والاسناد بدور كبير في مكافحة المخدرات، حيث ضبطت النقاط الأمنية في مداخل عدن حوالي ثلاثة أطنان من المخدرات منذ بداية شهر يناير 2019م.

وجاء قرار إنشاء هذه الإدارة في ظل النجاح الذي حققته الألوية والأحزمة الأمنية في مكافحة المخدرات, وسيكون عملها مرتبط بجهات الاختصاص في مكافحة المخدرات والمحاكم المناطة بذلك.