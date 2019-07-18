مراسلنا.. مقتل وإصابة 3 في مواجهات ثأر بين قبليتين جنوب مأرب

قتل مسلح قبلي وأصيب 2 آخرين في تجدد مواجهات مسلحة بين قبليتين بمديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب.
وقال مراسل "الخليج 365" ان مواجهات بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة تجددت اليوم الخميس بين قبيلتي آل غانم وآل جناح في منطقة الجفرة غرب مديرية حريب.
وأكد المراسل ان المواجهات أسفرت عن مقتل طارق حزام العامري الجناحي وإصابة شقيقه محمد حزام العامري الجناحي، وناصر قاسم الاجدع الجناحي، مؤكد ان المواجهات لا تزال مستمرة حتى اللحظة من كتابة الخبر.
وأشار إلى ان المواجهات تأتي نتيجة ثأر قبلي بين القبيلتين عقب نزاع مسلح على قطعة أرض في منطقة الجفرة.
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