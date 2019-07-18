مراسلنا.. مقتل وإصابة 3 في مواجهات ثأر بین قبلیتین جنوب مأرب

قتل مسلح قبلي وأصیب 2 آخرین في تجدد مواجهات مسلحة بین قبلیتین بمدیریة حریب جنوب شرق محافظة مأرب. وقال مراسل "الیمن العربي" ان مواجهات بمختلف الأسلحة الخفیفة والمتوسطة والثقیلة تجددت الیوم الخمیس بین قبیلتي آل غانم وآل جناح في منطقة الجفرة غرب مدیریة حریب. Advertisements وأكد المراسل ان المواجهات أسفرت عن مقتل طارق حزام العامري الجناحي وإصابة شقیقه محمد حزام العامري الجناحي، وقاسم الاجدع الجناحي، مؤكد ان المواجهات لا تزال مستمرة حتى اللحظة من كتابة الخبر. وأشار إلى ان المواجهات تأتي نتیجة ثأر قبلي بین القبیلتین عقب نزاع مسلح على قطعة أرض في منطقة الجفرة.

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