انتقالي الضالع يدعو إلى التحشيد الشعبي لهزيمة المشروع السلالي الطائفي

أشاد رئيس المجلس الانتقالي في محافظة الضالع العميد ركن عبدالله مهدي سعيد اليوم بدور المقاتلين من أبناء المحافظة الذي يقاتلون في عدة جبهات ضد مليشيا الحوثي.

ودعا العميد مهدي سعيد، في اجتماع الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، اليوم الخميس، الجميع إلى تسخير كافة الجهود السياسية والعسكرية والإعلامية والثقافية في سبيل تحقيق الانتصار وهزيمة المشروع السلالي الطائفي المقيت

وثمن العميد مهدي سعيد المواقف الوطنية المخلصة لكل الأشخاص والجهات، وأكد أن الجنوب محمي اليوم أكثر من أي وقت مضى برجاله الأحرار، ولا شك أنه منتصر بحول الله. وأشاد بكل أشكال وأوجه الدعم المقدم لجبهة الضالع وبالذات من أبناء الجنوب المغتربين في بلدان الشتات والمهجر.

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ودعا مهدي سعيد، في كلمته التوجيهية، أبناء الضالع والجنوب إلى توخي الحيطة والحذر من مؤامرات تهدف إلى شق الصف الجنوبي وإثارة اللغط والبلبلة في مسعى مفضوح لخلخلة النسيج الاجتماعي الجنوبي من خلال ترويج الأكاذيب، مشددا في نفس الوقت على ضرورة التصدي لهم وكشف زيف ادعاءاتهم وفضح طريقتهم المبتذلة.

من جانبه عبر قاسم صالح ناجي نائب رئيس القيادة المحلية في مداخلة له عن إكبار القيادة المحلية للتضحيات الجسيمة لأبناء الضالع والجنوب وصمودهم الأسطوري في وجه العصابات الحوثية.

ودعا ناجي إلى مواصلة الجهود في عمليات التحشيد وتقديم كل أوجه الدعم للجبهات وإيلاء مزيد من الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى وبما يتناسب وحجم التضحيات التي يسطرونها فداءً لدينهم ووطنهم ودفاعاً عن أرضهم وعرضهم.