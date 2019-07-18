محافظ الحديدة يدشن توزيع الحقيبة الصحية للأسر النازحة بمخيم الجابري

دشن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر ،اليوم ، توزيع الحقيبة الصحية للأسر النازحة في مخيم الجابري بمديرية الخوخة. ويستفيد من عملية التوزيع 128 اسرة في مخيم الجابري والذي تنفذه مؤسسة طيبة للتنمية ضمن مشروع المياه، والاصحاح البيئي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية. وثمن المحافظ طاهر،التدخلات الإنسانية والصحية المقدمة من مركز الملك سلمان، والتي ساهمت في تخفيف معاناة الكثير من النازحين والمتضررين في المديرية..مؤكداً حرص السلطة المحلية دعم كافة الأنشطة الإنسانية المقدمة من المنظمات والمؤسسات الخيرية، وتسهيل أعمالها للوصول إلى الأسر المحتاجة والفقيرة في المناطق المستهدفة.

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