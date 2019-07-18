وكيل محافظة مأرب الفاطمي يلتقي وفد تحالف المحبة الفرنسي

التقى وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، في مكتبه اليوم، وفد تحالف المحبة الفرنسي للمنظمات الإنسانية الذي يزور المحافظة برئاسة سليم رايس.

وخلال اللقاء استمع الوكيل مفتاح من وفد المنظمات الفرنسية إلى شرح عن طبيعة الزيارة التي تهدف إلى إطلاعهم على الأوضاع الإنسانية في محافظة مأرب للنازحين والمجتمع المضيف ، وتقييم الاحتياجات من خلال الواقع الميداني بما يساعدهم في تحديد مجالات ومشاريع تدخلاتهم الإنسانية للتخفيف من المعاناة.

ورحب الدكتور مفتاح في اللقاء بوفد منظمات المجتمع المدني في فرنسا بزيارتهم إلى محافظة مأرب للاطلاع على الأوضاع الإنسانية عن قرب .. مؤكداً أن العمل الإنساني قيمة عالمية لا تتجزأ أينما اقتضت الحاجة للتدخل من قبل القائمين على المنظمات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

واستعرض الوكيل مفتاح التحديات التي تواجهها السلطة المحلية في المحافظة جراء موجات النزوح إليها من مختلف المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي مازالت مستمرة حتى اليوم، شملت جوانب الأمن والحماية، والخدمات الأساسية، والإغاثة، والإيواء، وغيرها من التحديات في ظل إمكانات وموارد شحيحة.

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وأشار إلى أن السلطة المحلية عملت بكل جهد من أجل تعزيز جوانب الأمن والحماية في المحافظة ، كما عملت على الارتقاء بالبنى التحتية للخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة وخدمات البنى التحتية للمحافظة، من أجل الوصول ولو إلى الحد الأدنى من تلبية احتياجات النازحين والمجتمع المضيف.

ونوه الدكتور مفتاح بما قامت به السلطة المحلية من مشاريع حضرية، ومياه، وكهرباء، وتعليم، وصحة، وغيرها من المشاريع الإنسانية في مجالات الإيواء والأمن والغذاء، والعمل وغيرها.

وانتقد وكيل المحافظة خلال اللقاء التدخل الضعيف للمنظمات الدولية في محافظة مأرب وبشكل لا يرتقي إلى مستوى قدراتها أو الاحتياجات الحقيقية للناس المتضررين .. مؤكداً في ذات السياق استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الإنسانية لتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإنسانية وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حسن الشبواني.