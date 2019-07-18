مليشيا الحوثي تقوم باعدام طفل في منطقة الحوبان بتعز

قالت مصادر محلية في محافظة تعز إن مليشيا الحوثي قامت اليوم الخميس باعدام طفل في منطقة الحوبان شرق المدينة.

وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي اعترضت سيارة نقل عام قادمة من مدينة تعز في نقطة أمنية في منطقة الحوبان شرقي المدينة، وطلبوا نزول الركاب بذريعة وجود دواعش بينهم.

ورفض الركاب النزول من السيارة، وقام الحوثيون بإنزالهم بالقوة، وأطلقوا النار على الطفل باسم فؤاد المجيدي (15 عاماً)، وأردوه قتيلاً، وبعد تنفيذ الجريمة، سمحوا بمرور السيارة.".

وتعمل اسرة الطفل في تربية النحل وبيع العسل، وهم من منطقة الامجود شرعب السلام، ويقطن والده فؤاد حمود ناجي المجيدي في شارع الخمسين، إحدى ضواحي مدينة تعز الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.