وكیل محافظة الجوف الحاشدي یتفقد سیر العمل بمكتب الخدمة المدنیة

أشرف وكیل المحافظة المهندس عبداالله الحاشدي، الیوم الخمیس، سیر العمل في مكتب الخدمة المدنیة، واطلع على عملیة توحید الرقم

الوطني في كشوفات رواتب الموظفین في وحدات الخدمة العامة بحسب تعمیم وزیر الخدمة المدنیة والتأمینات.

واستمع الحاشدي من نائب مدیر الخدمة المدنیة عبده شرف، إلى شرح مفصل عن جهود المكتب في مجال الرقابة على الإنضباط

الوظیفي وما قام به المكتب من اضافة الرقم الوطني لكشف الراتب ومعالجة حالات الازدواج الوظیفي في مختلف الوحدات الإداریة

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بالمحافظة.. موضحا أن نسبة الانجاز بلغت 80 بالمائة.

واشاد وكیل المحافظة بجهود مكتب الخدمة المدنیة..مشددا على ضرورة استكمال العمل في توحید كشف الراتب واتخاذ الاجراءت

اللازمة حیال من لم یسلموا صور بطائقهم الالكترونیة من جمیع المكاتب خلال شهر یولیو الجاري