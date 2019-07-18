طالبت واشنطن اليوم الخميس طهران بوقف دعمها لمليشيا الحوثي في اليمن. وقالت مندوبة أمريكا لدى الامم المتحدة، قلقون من زيادة الهجمات الحوثية على السعودية. وأضافت:" ونطالب إيران بالتوقف عن إمداد مليشيا الحوثي بالأسلحة التي تضر بالأمن الإقليمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: واشنطن تطالب طهران بوقف دعمها للحوثيين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.