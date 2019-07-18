قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بمحافظة مأرب

قالت مصادر محلية إن اشتباكات قبلية دارت اليوم الخميس في محافظة مأرب ادت الى سقوط قتلى وجرحى. وذكرت المصادر ان الاشتباكات دارت في مديرية العبدية. وأوضحت المصادر أن المواجھات بالمدیریة بین قبائل ال غانم وال جناح "مراد" على خلفیة ثأرات. يذكر أن اشتباكات عنیفة مماثلة اندلعت بین القبیلتین خلال الفترة الماضیة.

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