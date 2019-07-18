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المبعوث الأممي الى اليمن يحذر من حرب واسعة في الشرق الأوسط

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك

جدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تحذيره اليوم الخميس، من “نشوب حرب واسعة بالمنطقة تأخذ اليمن في طريقها”.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المبعوث الأممي في إفادته لأعضاء المجلس: “الحرب ما زالت مستمرة، والوضع الإنساني يزداد سوءا والخطر قائم وسوف يصعب الوصول إلى حل إذا ما استمرت هذه الحرب، ويجب إبقاء اليمن بعيدا عن هكذا نزاع “.

واعتبر في حديثه الحديدة “بمثابة البوابة المحورية لعملية السلام في اليمن، والطريق الذي ينبغي سلوكه هو تنفيذ اتفاق الحديدة والمشاركة العاجلة لجميع الأطراف في تسوية سياسية يتفق الجميع على معالمها”.

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لكنه أشار إلى أن التوافق بشأن القوات المحلية في الحديدة “لا يزال يشكل عائقا بين الطرفين”.

وتابع قائلا: “إن أي اتفاق يستوجب مرونة واقتناعا، وكل حل هو حل مؤقت إلى حين التوصل إلى حل سياسي، وسوف أضاعف جهودي مع الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق يحظى بموافقتهما”.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية مستمرة في جبهات عدة وقرب حدود المملكة العربية .

ومضى في قوله: “يحدوني الأمل كذلك أن يكون اليمن قد بات قريبا من انتهاء هذه الحرب، وقد سرني خلال الزيارات التي قمت بها مؤخرا في العديد من العواصم، أن أجد إجماعا بينهم علي أهمية الحل السياسي واعتبار تنفيذ اتفق ستوكهولم هو الأساس لإنهاء الحرب”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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