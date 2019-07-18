شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مهدي المشاط في منزل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر شهود عيان ان المشرف الحوثي مهدي يحيي عبيد المشاط سقط من اعلى منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يقع في منطقة حدة في العاصمة صنعاء ولقي مصرعه في الحال.

واوضحوا وفقا لوسائل اعلامية ان المسافة لم تكن عالية الا ان جسده وقع في اسياخ حديدية حادة كانت تحيط بالمنزل الذي يتولى الاشراف عليه فتوفي على الفور اثر اختراق تلك الاسياخ لجسده.

وكشف شهود العيان ان المشرف الذي لقي مصرعه ليس كبيرا في السن ولا يزال في مقتبل العمر.