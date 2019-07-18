بالصورة.. ولادة طفل بعين واحدة في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أعلنت احد المستشفيات في محافظة عدن اليمنية عن حالة ولادة لطفل يمني بعين واحدة . cycloptic baby

ونقلت وسائل اعلامية عن د. انهار فيصل قايد إن العالم شهد ٨ حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت ولادة أطفال ذو العين الواحدة، وسُجِّلَت أول حالة عام 1665 واليوم حالة جديدة وفي اليمن وتحديدا في مستشفى الحبيلين.

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واوضحت د.انهار بصدد هذه الحالة ان “أسباب هذه الحالات إلى بعض الأمراض الوراثية بسبب خلل خلقى فى التكوين الجنينى أثناء مراحل النمو الأولى، وهو ما ينتج عنه عدم انقسام العين الأولية إلى اثنتين، فيولد الطفل بعين واحدة وتجويف عينى واحد وعصب بصرى واحد”.

وذكرت اسباب اخرى ومنها “وجود بعض العوامل المساعدة التى قد تؤدى لحدوث مثل هذه التغيرات الجنينية، منها التعرض لسموم قلوية شديدة التأثير على النمو الجنينى (سيكولوبامين) الموجودة فى أحد الأعشاب البرية، وتناول هذا العشب بالخطأ للنساء الحوامل قد يؤدى إلى ظهور تلك التشوهات الجنينية والتى تظهر فى المراحل الأولية للحمل، وتكون أعراضه أن يولد الطفل بعين واحدة فى منتصف الوجه، أما الأنف فهى غالبا ما تكون مفقودة وإن وجدت تكون عبارة عن زائدة جلدية غير فاعلة (قرن)، وتظهر غالبًا أعلى العين مع وجود فتحه للفم وحالات أخرى لا توجد”.

وعن فرص الحياة تقول الاختصاصية انهار : ” فرص الحياة لهذه الحالات تتمثل فى 3 مراحل، الأولى أن لا يكتمل الحمل ويحدث إجهاض خلال الأشهر الأولى وإن اكتمل الحمل فيمكن أن يولد الطفل ميت، وإن وُلِدَ الطفل، فإنه يموت بعد الولادة ، كما أنه تم تسجيل بعض الحالات فى حيوانات مثل الحصان والأغنام والماشية.