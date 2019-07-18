قرقاش: الجبير بخبرته يمثل السعودية والإمارات خير تمثيل

أشاد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، بوزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية الدكتور عادل الجبير. وكتب قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -رصدها "الخليج 365" - "تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية مع معالي عادل الجبير في جدة". وأضاف:"رؤية مشتركة تجمع البلدين الشقيقين تجاه مسائل الامن والاستقرار في المنطقة". Advertisements وتابع "وأبوعبدالله بفكره وخبرته واطلاعه يمثل السعودية والإمارات خير تمثيل". وكان قرقاش كتب "اجتماع بناء مع وزير الخارجية السعودي معالي الدكتور إبراهيم العساف في جدة اليوم، علاقات متميزة متطورة تجمع بلدينا الشقيقين ومعاليه يخجلك بأدبه وتواضعه وأخلاقه". ويشارك قرقاش في جدة في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس الشريف، الموقف العربي والإسلامي الموحد ضروري فلنبني على المشترك ونعززه في فترة صعبة وحساسة.

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