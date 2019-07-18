اللواء الثالث حماية رئاسية يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي 2019م

دشن اللواء الثالث حماية رئاسية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، المرحلة الثانية من العام التدريبي 2019م.

وجرى خلال التدشين استعراض الجنود المهارات العسكرية والقتالية التي تلقوها خلال المراحل التدريبية.

وأعرب قائد لواء الأول حماية رئاسية العميد الركن سند الرهوة، عن شكر ألوية الحماية الرئسية لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة نظير حرصه ورعايته لألوية الحماية الرئاسية والمؤسسة العسكرية التي تعد صمام أمان للوطن والمواطن.

وجدد العهد والوفاء للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية وقائد ألوية الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه..مؤكداً انهم سيظلون على الدرب سائرون كقوة صلبة بإرادة لا تلين وأنهم سيضربون بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالامن والاستقرار والمنجزات الوطنية.

من جانبه تعهد قائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي، بأنهم سيظلون دوماً يدافعون عن الامن والاستقرار والوطن ومكتسابته العظيمة تحت قيادته السياسية والعسكرية والقيام بالمهام والواجبات الملقاة على عاتقهم من أجل الحفاظ على مصالح الشعب والإرتقاء بالوطن وتحقيق الأمن والسلامة والاستقرار.