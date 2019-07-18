هجوم سعودي جديد على سلطنة عمان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

صعدت دول تحالف العدوان من هجومها على سلطنة عمان، وذلك ضمن مخططها للإستيلاء على محافظة المهرة اليمنية المحاددة للسلطنة.

ووجهت وسائل اعلامية تمولها السعودية والامارات اتهامات زعمت فيها أن هناك “تحركات مشبوهة تقوم بها عناصر لخلية مسقط التي يشرف عليها ضباط استخبارات عمانيون وقطريون.

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وادعت ان هذا المخطط يهدف لرفع منسوب التوتّر الأمني في محافظة المهرة التي تشهد حالة غليان ضد التواجد السعودي في المحافظة.

وكشفت صحيفة العرب الخليجية عن تزايد المؤشرات على وجود أطراف خارجية تحاول جرّ محافظة المهرة إلى مربّع صراع عسكري ، الا أن الصحيفة تعمدت استبعاد السعودية والامارات من هذا المخطط لتضع عمان في الواجهة.

كما جددت الصحيفة اتهاماتها للسلطنة بتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية والطائرات المسيرة لصنعاء.