شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق الفنانة أحلام من زوجها القطري .. وصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انفصال_احلام_عن_زوجها ووصل إلى أعلى الترند في دول الخليج العربي وتفاعل معه الكثير من المغردين.

وتعد هذه هي المرة الثانية في غضون عام التي تنطلق فيه شائعة طلاق الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها القطري، مبارك الهاجري، فقبل عام وتحديدا في يوليو من العام الماضي انتشر هاشتاج

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#طلاق_الفنانة_أحلام الذي وصل إلى الترند في موقع تويتر وذلك بعد أيام من نجاح حفلتها الكبيرة في مهرجان “موازين” في المغرب التي لقيت أصداء واسعة.

وردت الفنانة أحلام وقتها على هذه الشائعة بتغريدة ساخرة قالت فيها: “يا صاحب الهشتاق على الأقل سوّ هشتاق لحفلتي في ‎#أميركا تاريخ ٢١/ ٧ /٢٠١٨ المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه”، في إشارة إلى زوجها، لافتة: “وحنا نحب بعض واجد واجد” وكررتها 30 مرة.