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سفير اليمن يطلع مسؤول في الإتحاد الأوروبي على آخر المستجدات

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إلتقى سفير اليمن لدى الاتحاد الأوربي السفير محمد طه مصطفى اليوم مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي السفير فرناندو جنتليني.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أطلع السفير محمد طه، المسؤول الأوربي على آخر المستجدات في بلادنا ومنها إصدار الانقلابيين أحكاما بالإعدام على أكثر من ثلاثين من الأكاديميين والصحافيين والطلاب.

كما أطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في جانب استيراد المشتقات النفطية ومواجهة تدفق اللاجئين من القرن الإفريقي علاوة على ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من تجنيد للأطفال والشباب في معسكرات صيفية بهدف غسل أدمغتهم، ومواصلتها الاعتداءات على أراضي المملكة العربية الشقيقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

من جانبه أكد المسئول الأوروبي على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لأحكام الإعدام، وعبر عن أمله في نجاح مهمة المبعوث الأممي مارتن جريفيث لإحلال السلام لتتوقف المعاناة التي يواجهها اليمنيون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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