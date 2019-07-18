غلاب: تجنيد الأطفال قاسم مشترك بين الحوثيين والقاعدة وداعش

قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب إن هناك قاسما مشتركا يجمع جماعات الإرهاب داعش والقاعدة والحوثيين. وأوضح أن هذا القاسم هو التركيز الممنهج على عسكرة الاطفال وزراعة الأحقاد والرؤى الإقصائية والعداوة للمجتمع وتلويث الافكار. ولفت إلى أن من يدعي العجز عن دفع مرتبات المدرسين لا يصرف على فتح أكثر من ثلاثة آلاف مركز صيفي هدرا. وأشار غلاب إلى أن معركة تجريف الوعي هدف الجماعات المتطرفة.

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