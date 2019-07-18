شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. الريال اليمني يتوقف عند أدنى مستوى .. وجنون الدولار والسعودي يصل إلى هذا الحد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توقفت اسعار الصرف في اليمن عند ارتفاعها منذ يومين، بعد أن سجل الدولار ارتفاعاً هو الأعلى له منذ شهرين مقابل الريال اليمني.
واصبحت أسعار الصرف صباح اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019م، على النحو التالي:
جدول الأسعار التالي يحتوى على سعر الدولار في اليمن للبيع والشراء، كذلك سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني للبيع والشراء، وأحدث أسعار الصرف اليوم في اليمن التي كانت على النحو التالي:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|سعر الدولار الأمريكي`
|573
|578
|سعر الريال السعودي
|150
|152
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