شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل: مصرع مهدي المشاط قبل قليل بالقرب من منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح ( صورة + تفاصيل حصرية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر شهود عيان ان المشرف الحوثي مهدي يحيي عبيد المشاط سقط من اعلى منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يقع في منطقة حدة في العاصمة صنعاء ولقي مصرعه في الحال.

موضحين ان المسافة لم تكن عالية الا ان جسده وقع في اسياخ حديدية حادة كانت تحيط بالمنزل الذي يتولى الاشراف عليه فتوفي على الفور اثر اختراق تلك الاسياخ لجسده.

وكشف شهود العيان ان المشرف الذي لقي مصرعه ليس كبيرا في السن ولا يزال في مقتبل العمر.