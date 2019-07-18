انقاذ حالتي غرق رابع أيام موسم البلدة واسعاف رجل اخر أصيب بذبحة صدرية

تمكنت قوات ‏خفر السواحل بالتعاون مع فرق الإخلاء والإنقاذ صباح الاربعاء من إنقاذ حالتين غرق أحدهم في ساحل الستين قبالة عمائر باجرش وهم من محافظة شبوة والاخر في شاطئ مربع الكورنيش من محافظة اب ، وقد شارفوا على الموت غرقا الا انه تم انقاذهم واسعافهم الى المستشفى بعد تلقيهم الاسعافات الاولية من قبل الطاقم الطبي التابع لخفر السواحل وحالتهم مستقرة.

كما تلقت قوات خفر السواحل وطاقمها الطبي المتواجد على الشاطئ بلاغ عن حالة مرضية أصيبت بذبحة صدرية لرجل وهو مع عائلته على الشاطئ وهم من زائرين حضرموت في موسم البلدة السياحي من محافظة اب ويبلغ من العمر 50 عام وقد باشر الطاقم الطبي في الاسعافات الاولية ونقلة مباشرة للمستشفى

وتجدد قيادة قوات خفر السواحل دعوتها لجميع الاخوة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التهور في الدخول إلى مسافات بعيدة عن الشاطئ .

كما تناشد مجددا خطباء وأئمة المساجد والشخصيات المؤثرة في المجتمع أن يسهموا بدورهم في التوعية المجتمعية في هذة الايام و خلال موسم البلدة للحد من ظاهرة الغرق . كما تنبه قيادة خفر السواحل الجميع من اضطراب وهيجان البحر هذة الايام والرياح الشمالية النشطة والتقيد باوقات الاغتسال والسباحه في الاماكن المخصصة واتباع ارشادات السلامة البحرية والتحذيرية من بعض الاماكن الخطرة.