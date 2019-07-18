شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، تموز 18، 2019، غارات على تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بثلاث غارات تجمعات للمليشيا داخل معسكر عبس في مديرية عبس.
ولفتت المصادر إلى أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من داخل المعسكر، دون أن تتوفر معلومات عن الخسائر التي خلفها القصف.
وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر حجة.. قصف جوي يستهدف تجمعات للمليشيا في معسكر عبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.