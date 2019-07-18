اجتماع بسيئون لبحث تدخلات منظمة الهجرة للنازحين بوادي حضرموت

ناقش اجتماع بوادي حضرموت التدخلات الإنسانية لمنظمة الهجرة الدولية للنازحين من مناطق الصراع والمقيمين منهم بوادي وصحراء حضرموت، وذلك بحضور مدير منظمة الهجرة الدولية بول كريتشلي. واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير الأمن والشرطة العميد الركن مبارك العوبثاني، ومدير مطار سيئون الدولي علي باكثير، ومدير الهجرة والجوازات العميد عبدالماجد العامري، أوجه التدخلات الممكنة للنازحين وسبل توفير الاحتياجات الأساسية لتخفيف معاناتهم. و أكد اللقاء على فتح مكتب للمنظمة بمحافظة حضرموت؛ لتسهيل التواصل مع المنظمة، وتحديث إحصائيات النازحين بشكل دوري. وأكد بول كريتشلي أن المنظمة تدرس إنشاء مكتب لها بمحافظة حضرموت، لافتاً إلى أن المنظمة على إطلاع بإحصائيات النازحين المرفوعة من مندوبي المنظمة خلال الفترة الماضية والحالية.

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